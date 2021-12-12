ДиКаприо купил дом в Беверли-Хиллз за $9.9 млн. В сети обнародованы фото недвижимости

В новом доме ДиКаприо есть пять спален и шесть ванных комнат Фото: citazionidicaprio / Instagram

В публикации отмечается, что жилая площадь новой покупки ДиКаприо составляет 464, 5 кв. м. В доме есть пять спален и шесть ванных комнат. Украшение двора – большой бассейн, ухоженные газоны и мангал. Также во дворе дома построен гараж на одну машину.

11 декабря фото дома ДиКаприо были опубликованы в Instagram.

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