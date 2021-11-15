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15 ноября, 2021
 
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Известный американский рэпер выложил в сеть фото и видео со дня рождения ДиКаприо

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Snoop Dogg: С днем рождения, Лео
Snoop Dogg: С днем рождения, Лео
Фото: snoopdogg / Instagram

Американский рэпер Snoop Dogg 13 октября разместил в Instagram совместное фото с американским актером Леонардо ДиКаприо, которому 11 ноября исполнилось 47 лет. Фотография была сделана на вечеринке в честь дня рождения артиста.

На снимке знаменитости позируют в обнимку друг с другом на фоне других гостей. Рэпер выбрал для мероприятия в честь актера синий костюм свободного кроя, дополнив образ шляпой. Именинник на праздновании своего дня рождения также был в шляпе, а его наряд состоял из черных футболки и брюк. 

"С днем рождения, Лео", – подписал фото рэпер.

Snoop Dogg также показал фрагмент вечеринки – в обнародованном ролике он запечатлен танцующим в компании одной из гостей ДиКаприо. 

Нью-йоркское издание о музыке hnhh отмечает, что вечеринка состоялась в особняке, расположенном в Беверли-Хиллз (Калифорния). Среди гостей ДиКаприо в том числе были его возлюбленная, модель Камила Морроне, актер Роберт Паттинсон, певица Бейонсе с мужем, основатель Amazon Джефф Безос со спутницей.

Контекст:

Леонардо ДиКаприо начал сниматься в фильмах с 16 лет. Он обладатель премий "Оскар"BAFTA, "Золотой глобус", а также лауреат Берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" в категории "Лучший актер".

О романе ДиКаприо и Морроне стало известно в январе 2019 года после того, как актер был замечен с возлюбленной в гостях у своих родителей.

Летом 2020 года пару видели во время романтической прогулки по улицам Малибу. ДиКаприо и Морроне не афишируют свои отношения на публике и в социальных сетях.

Теги: актер, Джефф Безос, Леонардо ДиКаприо, Snoop Dogg, Камила Морроне
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