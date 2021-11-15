Известный американский рэпер выложил в сеть фото и видео со дня рождения ДиКаприо

На снимке знаменитости позируют в обнимку друг с другом на фоне других гостей. Рэпер выбрал для мероприятия в честь актера синий костюм свободного кроя, дополнив образ шляпой. Именинник на праздновании своего дня рождения также был в шляпе, а его наряд состоял из черных футболки и брюк.

"С днем рождения, Лео", – подписал фото рэпер.

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Snoop Dogg также показал фрагмент вечеринки – в обнародованном ролике он запечатлен танцующим в компании одной из гостей ДиКаприо.

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Нью-йоркское издание о музыке hnhh отмечает, что вечеринка состоялась в особняке, расположенном в Беверли-Хиллз (Калифорния). Среди гостей ДиКаприо в том числе были его возлюбленная, модель Камила Морроне, актер Роберт Паттинсон, певица Бейонсе с мужем, основатель Amazon Джефф Безос со спутницей.