Известный американский рэпер выложил в сеть фото и видео со дня рождения ДиКаприо

На снимке знаменитости позируют в обнимку друг с другом на фоне других гостей. Рэпер выбрал для мероприятия в честь актера синий костюм свободного кроя, дополнив образ шляпой. Именинник на праздновании своего дня рождения также был в шляпе, а его наряд состоял из черных футболки и брюк.
"С днем рождения, Лео", – подписал фото рэпер.
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Snoop Dogg также показал фрагмент вечеринки – в обнародованном ролике он запечатлен танцующим в компании одной из гостей ДиКаприо.
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Нью-йоркское издание о музыке hnhh отмечает, что вечеринка состоялась в особняке, расположенном в Беверли-Хиллз (Калифорния). Среди гостей ДиКаприо в том числе были его возлюбленная, модель Камила Морроне, актер Роберт Паттинсон, певица Бейонсе с мужем, основатель Amazon Джефф Безос со спутницей.
Леонардо ДиКаприо начал сниматься в фильмах с 16 лет. Он обладатель премий "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус", а также лауреат Берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" в категории "Лучший актер".
О романе ДиКаприо и Морроне стало известно в январе 2019 года после того, как актер был замечен с возлюбленной в гостях у своих родителей.
Летом 2020 года пару видели во время романтической прогулки по улицам Малибу. ДиКаприо и Морроне не афишируют свои отношения на публике и в социальных сетях.