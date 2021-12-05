В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом

Фото с Морроне были сделаны на съемочной площадке Фото: camilamorrone / Instagram

В публикации отмечается, что живот у актрисы накладной, а фото были сделаны на съемочной площадке сериала "Дейзи Джонс & The Six", в котором Морроне играет одну из главных ролей.

4 декабря снимки с Морроне были опубликованы на одной из фан-страниц модели в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Camila Morrone Argentina (@archivemorrone)