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05 декабря, 2021
 
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В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом

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Фото с Морроне были сделаны на съемочной площадке
Фото с Морроне были сделаны на съемочной площадке
Фото: camilamorrone / Instagram

Возлюбленная 47-летнего американского актера Леонардо ДиКаприо, 24-летняя аргентинская актриса и модель Камила Морроне попала в объектив камер папарацци. На фото заметно, как она держится руками за округленный живот. Об этом 3 декабря сообщило британское издание Daily Mail.

В публикации отмечается, что живот у актрисы накладной, а фото были сделаны на съемочной площадке сериала "Дейзи Джонс & The Six", в котором Морроне играет одну из главных ролей.

4 декабря снимки с Морроне были опубликованы на одной из фан-страниц модели в Instagram.

Контекст:

О романе ДиКаприо и Морроне стало известно в январе 2019 года после того, как актер был замечен с возлюбленной в гостях у своих родителей.

Летом 2020 года пару видели во время романтической прогулки по улицам Малибу. ДиКаприо и Морроне не афишируют свои отношения на публике и в социальных сетях.

Теги: сериал, актер, Леонардо ДиКаприо, актриса, модель, Камила Морроне, живот
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