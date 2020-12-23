Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2020
 
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Dirty Little Virus. Игги Поп спел о коронавирусе. Аудио

Американский музыкант Игги Поп 22 декабря на своем YouTube-канале презентовал композицию Dirty Little Virus, посвященную COVID-19. В коротком видеоанонсе, который предшествовал премьере трека, певец объяснил, что хотел написать нечто "не сильно эмоциональное и относительно поверхностное о коронавирусе".

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Игги Поп написал песню о коронавирусе
Игги Поп написал песню о коронавирусе
Фото: ЕРА

видео

Аудио: Iggy Pop Official / YouTube
Теги: Игги Поп, песня, трек, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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