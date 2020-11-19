Дочь нардепа от ОПЗЖ Бойко показала первенца. Фото

Дочь нардепа, сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, главный редактор украинского L’Officiel Ульяна Бойко впервые показала своего ребенка через полгода после его рождения.

31-летняя дочь нардепа, сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, главный редактор украинского L’Officiel Ульяна Бойко поделилась в Instagram семейным снимком.

На фото запечатлены ноги, по-видимому, мужа Бойко, Михаила Бондаренко, и их первенца.

"Шесть месяцев безусловной любви", – написала Ульяна Бойко.

Этот пост стал первым сообщением о рождении ребенка. Его пол дочь нардепа не назвала.

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У Ульяны Бойко есть три брата, Анатолий, Юрий и Николай, и две сестры: Ярослава и Мария.

Ульяна – главный редактор "L'Officiel Україна", Ярослава – его креативный директор.

Супруг Ульяны Бойко, Михаил Бондаренко, является членом Наблюдательного совета группы компаний "ЛІГА".