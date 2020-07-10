  Дочь Добкина в ретрообразе выпустила песню "Санта-Барбара"

Дочь экс-нардепа Михаила Добкина Алла Добкина исполнила песню и сопроводила ее фотосессиией с сигаретой в руке.

Дочь экс-нардепа от Оппозиционного блока Михаила Добкина Алла Добкина сообщила в Instagram о выходе песни "Санта-Барбара".

"Санта-Барбара". Моя новая музыкальная любовь. Спасибо всей команде, кто работал над созданием", – написала она.

Добвина поделилась снимками на фоне ретро-автомобиля, в бигуди, черном корсете и с сигаретой в руке.

Песню разместили на YouTube-канале Various Artists. Добкина выпустила трек под именем ADMooD.

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Аудио: Various Artists - Topic / YouTube

Алла Добкина – дочь политика Михаила Добкина от первого брака. Она родилась в 1993 году. У нее есть брат Николай, родившийся в 2000 году, и единоутробные сестры Ева (2007) и Полина (2010).