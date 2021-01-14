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14 января, 2021
 
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Дочь Маккартни снимет документальный фильм о лондонской студии Abbey Road, где записывались The Beatles

По словам дочери экс-участника британской группы The Beatles Пола Маккартни – Мэри Маккартни, она мечтала рассказать историю музыкальной студии Abbey Road, с которой у нее связаны детские воспоминания.

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Фотограф Мэри Маккартни снимет документальный фильм о студии, на которой записывались The Beatles
Фотограф Мэри Маккартни снимет документальный фильм о студии, на которой записывались The Beatles
Фото: marymccartney / Instagram

Старшая дочь британского музыканта Пола Маккартни, фотограф Мэри Маккартни снимет документальный фильм под названием "Если бы стены могли петь", в котором будет рассказана история легендарной лондонской звукозаписывающей студии  Abbey Road, которой в 2021 году исполняется 90 лет. Об это 12 января сообщило издание Variety.

Участие в документальном фильме возьмут звезды, которые в разные периоды времени записывались в Аbbey Road Studios. 

В комментарии изданию дочь Маккартни заявила, что давно хотела рассказать историю этого "исторического места", с которым у нее связаны детские воспоминания.

Студия, расположенная в северо-западной части Лондона, была открыта в 1931 году. Первое время она использовалась для записи классической музыки. Британская группа The Beatles записала на студии 190 песен. Здесь также работали британские группы Duran Duran, Pink Floyd, Oasis, композитор Майкл Олдфилд.

Легендарный снимок британской группы The Beatles, на котором музыканты запечатлены на пешеходном переходе, был сделан в августе 1969 года фотографом Иеном МакМилланом возле Abbey Road. 

Точная дата премьеры фильма не разглашается, но известно, что это произойдет в 2021 году.

Теги: кино, Великобритания, Лондон, Pink Floyd, The Beatles, Пол Маккартни, Oasis
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