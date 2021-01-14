Экс-супруга Маккартни 53-летняя Миллс обручилась с 36-летним кинопродюсером – СМИ

53-летняя экс-модель и бывшая жена британского музыканта Пола Маккартни Хизер Миллс познакомилась со своим новым избранником в поезде, передав ему записку, пишет таблоид The Sun.

Миллс четыре года была замужем за Маккартни Фото: heathermillsofficial / Instagram

Бывшая жена британского музыканта Пола Маккартни 53-летняя экс-модель Хизер Миллс обручилась с 36-летним кинопродюсером Майком Дикманом, написал 13 января таблоид The Sun со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников в окружении пары.

Сообщается, что пара обменялась кольцами еще в конце декабря 2020 года, а перед этим провела отпуск в Португалии. В комментарии изданию знакомые Миллс заявили, что она называет избранника "любовью всей своей жизни". При этом отмечается, что Миллс и Дикман якобы относятся к помолвке несерьезно и не собираются регистрировать официальный брак.

По информации таблоида, пара познакомилась в поезде в 2019 году. Знакомство состоялось по инициативе Миллс, которая передала Дикману записку с просьбой перезвонить ей.

Хизер Миллс родилась в 1968 году в Великобритании. В 1993 году ее сбил полицейский на мотоцикле, в результате чего она лишилась нижней части левой ноги.

В 2006 году Миллс после четырех лет семейной жизни рассталась с Маккартни. Официальный развод пары состоялся в 2008 году. В браке у них родилась дочь Беатрис Милли (2003).