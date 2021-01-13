Бульвар Шоубиз
 
13 января, 2021
 
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Известная футболистка заявила о помолвке со своей возлюбленной

Бразильская футболистка Марта и ее избранница – американская футболистка Тони Прессли сообщили о начале новой главы в их совместной истории.

Марта и Прессли с 2018 года вместе играют за женскую футбольную команду Orlando Pride
Марта и Прессли с 2018 года вместе играют за женскую футбольную команду Orlando Pride 
Фото: tonideion / Instagram

34-летняя бразильская футболистка Марта объявила о помолвке со своей одноклубницей, 30-летней американской футболисткой Тони Прессли, обнародовав в Instagram романтичные совместные снимки.

"Это новая глава в истории, которую мы пишем вместе", – подписала она публикацию.

Ее избранница разместила эти же фотографии у себя в микроблоге.

"Да", – написала она в публикации.

Марта (полное имя – Марта Виейра да Силва) и Прессли с 2018 года вместе играют за женскую футбольную команду Orlando Pride (Флорида).

О личных отношениях футболисток стало известно в августе 2019 года.

Марта является шестикратной обладательницей звания "Лучшая футболистка года" и рекордсменкой по количеству забитых мячей в финальных играх чемпионата мира.

Прессли в 2019 году перенесла операцию, связанную с раком груди.

Теги: футбол, США, спорт, любовь, семья, помолвка
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