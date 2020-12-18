Шарапова и Гилкс объявили о помолвке

33-летняя российская теннисистка Мария Шарапова ответила согласием на предложение 41-летнего британского бизнесмена Александра Гилкса выйти за него замуж. Об этом она написала 17 декабря в Instagram.
"Я сказала "да" в первый день нашей встречи. Это был наш маленький секрет", – сообщила спортсменка.
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Гилкс также прокомментировал помолвку.
"Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым и сказала "да", – написал он в своем микроблоге.
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Пара не уточнила, когда и где состоится свадьба.
Шарапова и Гилкс состоят в отношениях с 2018 года. Для Шараповой это будет первый брак, а для Гилкса – второй. Ранее он был женат на дизайнере Мише Нону. До этого встречался с сестрой герцогини Кембриджской Кэтрин – Пиппой Миддлтон.