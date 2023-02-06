  Дочь Никитина и Горбачевой Nora Polinnia выпустила песню на английском. Она посвятила ее неразделенной любви. Видео

Артистка, которая живет и учится в Нью-Йорке (США), посвятила песню "довоенному Киеву и своей неразделенной любви".
"Late Love – моя личная, интимная история. Здесь я погружаюсь в воспоминания и обращаюсь ко всем, кто пережил безответную любовь. А также ностальгирую по любимому Киеву, его атмосферным улочкам и ощущениям, когда слово "тишина" имело для нас исключительно буквальный смысл", – анонсировала трек певица.
Полина (2006) – старшая дочь Горбачевой и Никитина. релиз ее дебютной композиции Gotham состоялся осенью 2022 года.
В будущем певица готовит премьеру трех мини-альбомов: Past Chronicles, Present Chronicles и Future Chronicles. Песня Late Love – первый сингл из мини-альбома Past Chronicles.