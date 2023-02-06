  Дочь Никитина и Горбачевой Nora Polinnia выпустила песню на английском. Она посвятила ее неразделенной любви. Видео

Артистка, которая живет и учится в Нью-Йорке (США), посвятила песню "довоенному Киеву и своей неразделенной любви".

"Late Love – моя личная, интимная история. Здесь я погружаюсь в воспоминания и обращаюсь ко всем, кто пережил безответную любовь. А также ностальгирую по любимому Киеву, его атмосферным улочкам и ощущениям, когда слово "тишина" имело для нас исключительно буквальный смысл", – анонсировала трек певица.

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