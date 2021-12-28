Дочь Синди Кроуфорд засветила пятую точку на отдыхе в Мексике

В публикации отмечается, что Гербер за время отдыха сменила уже третий дизайнерский купальник и позировала в желтом бикини, демонстрируя 60-сантиметровую талию и пятую точку. Плавки модель опустила на бедра, подчеркивая свой пресс.

На отдыхе Гербер была замечена в компании родителей – супермодели Синди Кроуфорд и папы – основателя компании Casamigos Ренди Гербера.

Папарацци запечатлели модель в бежевой соломенной шляпе с коричневыми солнцезащитными очками. Она держала в руках книгу, бутылку минеральной воды и мобильный телефон в белом футляре.

28 декабря фото Гербер во время отдыха в Мексике были опубликованы в Instagram.

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