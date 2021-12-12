"Мама плохому не научит". Дочь Кроуфорд повторила ее легендарную обложку для Elle 1994 года

"Малышка украла мой лук", – подписала она публикацию, которая собрала около 200 тыс. лайков.

"Вау, я действительно подумал, что это вторая Синди! Полный дубль! Великолепна, как и ее мама", – написал nigelbarker.

"Мама плохому не научит", – отметила doncha81.

Контекст:

С конца 1980-х по 1990-е годы Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Она постоянно появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных домов.

Кайя Гербер родилась 3 сентября 2001 года. Отец девушки – бизнесмен Ренди Гербер. У нее есть старший брат Пресли, он тоже работает моделью.

В 10 лет Гербер дебютировала в качестве модели на показе детской коллекции Versace, а в 15 лет она впервые снялась в кино, сыграв одну из ролей в фильме "Города-побратимы". В 10-м сезоне популярного телесериала "Американская история ужасов" Кайя сыграла героиню Кендалл Карр.