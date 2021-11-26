Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2021
 
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"Нет слов", "Сексуальный наряд". 55-летняя Кроуфорд показала, как выглядит в ночной мини-сорочке

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Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей 1990-х
Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей 1990-х
Фото: cindycrawford / Instagram

Американская супермодель Синди Кроуфорд 26 ноября обнародовала в Instagram новое фото. На нем она позирует в лиловой ночной сорочке на бретелях возле зеркала с раковиной.

В кадре 55-летняя модель наносит крем на лицо.

"Каждый день", – подписала она публикацию, отметив в ней косметический бренд.

"Красоткой и остается", – написала под постом kamilla_wales.

"Нет слов", – прокомментировал skylerpolitis.

"Сексуальный наряд", – отметил charleswillerding.

Контекст:

Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в штате Иллинойс (США) в семье электрика и медсестры. Поступила в Северо-западный университет, где изучала химическую технологию. Университет так и не окончила, поскольку сосредоточилась на карьере модели.

С конца 1980-х по 1990-е годы Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Она постоянно появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных домов.

Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых сексуальных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 2000 году она ушла из модельного бизнеса.

Первым мужем Кроуфорд был актер Ричард Гир, они прожили вместе четыре года. В 1998 году она вышла замуж за бизнесмена Рэнди Гербера. У пары двое детей – сын Пресли (1999) и дочь Кайя (2001).

Теги: Синди Кроуфорд, Playboy, модель, белье, косметика
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