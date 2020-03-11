Дочь Спилберга заявила, что родители знали о ее желании стать порноактрисой

Дочь голливудского режиссера Стивена Спилберга Микаэла считает, что облегчила родителям жизнь, раскрыв свое намерение стать порноактрисой.

Дочь Спилберга решила реализовывать себя в кино для взрослых Фото: vandal_princess / Instagram

24-летняя Микаэла, дочь голливудского кинорежиссера Стивена Спилберга, в интервью изданию The Sun заявила, что ее родители были готовы к ее карьере в порнокино.

По словам Микаэлы, они не стесняются ее выбора и не смущены им, поскольку ожидали, что именно порно станет ее профессией. Девушка объяснила, что всегда имела невротический склад характера, а потому ее окружение знало, что будет воплощать свои самые смелые желания.

Микаэла Спилберг считает, что сейчас ее родители чувствуют облегчение, поскольку уже знают о ее выборе профессии.

В феврале 2020 года Микаэлла Спилберг заявила о начале карьеры порноактрисы.

Американский режиссер Стивен Спилберг является отцом семерых детей, трое из которых приемные. Микаэлу Спилберг удочерил сразу после ее рождения в 1996 году.