Дочь Сталлоне показала фигуру в купальнике

Дочь американского актера Сильвестра Сталлоне, модель Систин Сталлоне позировала на фоне пальм.

Дочь американского актера Сильвестра Сталлоне, модель Систин Сталлоне 5 октября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в топе и купальных плавках.

Модель позирует на фоне пальм.

"На самом деле я не здесь, но давайте представим", – подписала она снимок.

"Куколка", – сделала комплимент Систин ее старшая сестра София Сталлоне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Not actually here, but let’s pretend Публикация от Sistine (@sistinestallone) 4 Окт 2020 в 10:30 PDT

Систин Сталлоне (1998) – средняя дочь американского актера Сильвестра Сталлоне. Ее мать – модель Дженнифер Флавин. У Систин есть две родные сестры – старшая София (1996) и младшая Скарлет (2002).