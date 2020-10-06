Дочь Сталлоне показала фигуру в купальнике

Дочь американского актера Сильвестра Сталлоне, модель Систин Сталлоне 5 октября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в топе и купальных плавках.
Модель позирует на фоне пальм.
"На самом деле я не здесь, но давайте представим", – подписала она снимок.
"Куколка", – сделала комплимент Систин ее старшая сестра София Сталлоне.
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Систин Сталлоне (1998) – средняя дочь американского актера Сильвестра Сталлоне. Ее мать – модель Дженнифер Флавин. У Систин есть две родные сестры – старшая София (1996) и младшая Скарлет (2002).