Умерла мать Сталлоне

Мать голливудского актера Сильвестра Сталлоне Жаклин скончалась в возрасте 98 лет.

Умерла мать голливудского актера и режиссера Сильвестра Сталлоне – Жаклин. Об этом 21 сентября сообщило американское издание TMZ.

Матери Сталлоне было 98 лет. Причина смерти не названа.

Жаклин Сталлоне была астрологом, танцовщицей, танцевала на трапеции в цирке, занималась женским рестлингом.

Она родилась в 1921 году в Вашингтоне. Предки покойной были эмигрантами из Одессы. Жаклин Сталлоне родила троих детей: Сильвестра Сталлоне, ставшего актером, музыканта и певца Фрэнка Сталлоне, актрису Тони Д’Альто (она скончалась в 2012-м).