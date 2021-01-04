Дочь Варум и Агутина получила американское гражданство

Дочь российских артистов Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета Варум с 2003 года проживает в США.

В 1999 году у Варум и Агутина родилась дочь Фото: avarum / Instagram

21-летняя дочь российских артистов Анжелики Варум и Леонида Агутина получила американское гражданство. Об этом Елизавета Варум сообщила 1 января в Instagram.

Дочь российских артистов разместила фото, на котором запечатлена с американским флажком и защитной маской в руках. Елизавета Варум отметила, что позирует возле Службы гражданства и иммиграции США.

В комментарии к фото она заявила, что теперь официально является частью нации "любителей яблочных пирогов".

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Елизавета Варум родилась 9 февраля 1999 года. С 2003-го проживала и училась в США. Она – единственный ребенок Анжелики Варум и младшая дочь Агутина. От предыдущих отношений у артиста есть 23-летняя дочь Полина Воробьева.