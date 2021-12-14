Дочь Зиброва выходит замуж. Названо имя жениха

Избранником дочери певца стал 31-летний бизнесмен Андрей Ищенко, роман с которым у нее длится уже пять лет.
Как признался Зибров, из-за пандемии свадьбу откладывали несколько раз.
"Думаю, в 2022 году мы наконец-то сделаем свадьбу. У нас два года пандемия. Мы только наметили – оборвалось, красная зона – оборвалось. Не хочется, чтобы там было 20 или 30 гостей. Хочется чуть-чуть больше, чтобы и друзья из шоу-бизнеса пришли. Мы уже знаем, какое у Дианы будет платье, какие обручальные кольца. Это дизайнерская работа, потому что она все-таки в кругу творческих людей выросла", – отметил он.
Диана Зибров в Facebook еще в 2017 году публиковала совместной фото с Ищенко.
Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского. В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного.
С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва. В этом же году он женился. В 1997-м супруга певца Марина Зиброва родила ему дочь Диану. От первого брака у нее есть сын Александр (1982), а у Зиброва – сын Сергей (1983).
Диана Зиброва – концертный директор и пресс-секретарь своего отца.