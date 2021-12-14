Дочь Зиброва выходит замуж. Названо имя жениха

Избранником дочери певца стал 31-летний бизнесмен Андрей Ищенко, роман с которым у нее длится уже пять лет.

Как признался Зибров, из-за пандемии свадьбу откладывали несколько раз.

"Думаю, в 2022 году мы наконец-то сделаем свадьбу. У нас два года пандемия. Мы только наметили – оборвалось, красная зона – оборвалось. Не хочется, чтобы там было 20 или 30 гостей. Хочется чуть-чуть больше, чтобы и друзья из шоу-бизнеса пришли. Мы уже знаем, какое у Дианы будет платье, какие обручальные кольца. Это дизайнерская работа, потому что она все-таки в кругу творческих людей выросла", – отметил он.

Диана Зибров в Facebook еще в 2017 году публиковала совместной фото с Ищенко.