Донателла Версаче показала 10 нарядов Versace, которые выбрали ее звездные клиенты для красных дорожек в 2021 году

Донателла Версаче: 2021-й год был отлично представлен брендом Versace на красных дорожках Фото: donatella_versace / Instagram

"2021-й год был отлично представлен брендом Versace на красных дорожках", – подписала она публикацию.

На снимках, опубликованных дизайнером, в нарядах от дома моды Versace запечатлены: американская актриса Анджелина Джоли, американская актриса и певица Зендея, британская певица косовского происхождения Дуа Липа, американская актриса Эшли Парк и американская певица и актриса Леди Гага.

Также на снимках можно увидеть канадскую модель с витилиго Винни Харлоу, американского TikTok-блогера Эддисон Рае, испанскую актрису Эстер Экспозито, американского рэпера Lil Nas X и американскую актрису Джессику Честейн.

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