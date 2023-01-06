Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери

"Крещение дочери", – подписал он фото. Футболист отметил, что находится с семьей в Черкассах.

Контекст:

Артем Довбик родился 21 июня 1997 года в Черкассах. Он начал играть за профессиональные клубы в 2014 году. В разные годы выступал в командах "Черкасский Днепр", "Днепр", "Заря" (Молдова), "Мидтьюлланн" (Дания), "Сеннерйюск" (Дания). С 2020 года играет в "Днепре-1", который выступает в Украинской премьер-лиге.

В 2021 году Довбик дебютировал в сборной Украины. .

С женой Юлией Артем был знаком со школы. Пара зарегистрировала брак в 2020 году. 2 августа 2022 года у супругов родилась дочь Кира.