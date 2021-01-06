Dr Dre госпитализирован в Лос-Анджелесе

55-летний американский рэпер Dr Dre 4 января был госпитализирован в Лос-Анджелесе. Об этом 5 января сообщил таблоид Page Six со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников.
После обследования медики диагностировали у артиста аневризму мозга, но пока еще не могут установить причину случившегося. Сообщается, что рэпер находится в реанимации.
6 января на своей странице в Instagram Dr Dre прокомментировал состояние здоровья.
"У меня все отлично, медицинская бригада оказывает помощь. Я скоро выпишусь из больницы и вернусь домой", – написал он.
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Dr. Dre (настоящее имя – Андре Янг) является одним из самых успешных битмейкеров в рэп-музыке, став популяризатором джи-фанка.
В декабре 2019 года музыкант занял первое место в рейтинге самых богатых музыкантов по версии американского журнала Forbes. Состояние рэпера издание оценило в $950 млн.
В июне 2020 года супруга музыканта Николь Янг подала на развод после 24 лет брака.