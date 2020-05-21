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21 мая, 2020
 
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Драка или ДТП. Экс-супруг Лолиты получил многочисленные травмы, в том числе головы

Бывшему мужу российской певицы Лолиты, тренеру по сквошу Дмитрию Иванову может понадобиться помощь челюстно-лицевого или пластического хирурга.

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Иванов был доставлен в больницу ночью
Иванов был доставлен в больницу ночью
Фото: ivanovsport / Instagram

Экс-супруг Лолиты, тренер по сквошу Дмитрий Иванов ночью попал в больницу с тяжелыми травмами, в том числе головы. Об этом 21 мая сообщило издание StarHit.

В клинике состояние пострадавшего оценили как удовлетворительное.

Иванов находится в отдельной палате, увидеть его могут только самые близкие. Первой утром его навестила новая возлюбленная, Ольга Кулиева.

Предположительно Иванову понадобится помощь челюстно-лицевого или пластического хирурга.

Что именно стало причиной получения травм, точно неизвестно. По версиям инсайдеров, Иванов либо попал в ДТП, либо стал участником драки.

Сам спортсмен на звонки не отвечает.

Лолита вышла замуж за Иванова 20 марта 2010 года. В июле 2019-го певица опубликовала в Instagram пост, сообщив, что рассталась с ним – своим пятым мужем. Развод она получила в конце апреля 2020-го.

Теги: Россия, ДТП, драка, больница, травма, сквош, певица, больницы, развод, Дмитрий Иванов, Лолита
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