"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что ранее делил одну сцену и телеэфиры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "отрекся" от него. Об этом 19 января он рассказал "Московскому комсомольцу".

По словам Киркорова, они с Зеленским "делили одну сцену и телеэфиры" и "дружили – не разлей вода".



Киркоров отметил, что семь лет не может проводить концерты в Украине из-за того, что посетил детский фестиваль "Новая Волна" в оккупированном Крыму и стал из-за этого невъездным в Украине.

По его мнению, "можно было как-то решить вопрос", потому что он "ничего плохого Украине не сделал и является ее народным артистом, получил звание из рук далеко не пророссийского [третьего] президента Украины Виктора Ющенко".

Певец считает, что его "стараются сделать разменной монетой".

Он отметил, что родился в СССР и для него Украина, Беларусь, Молдова и другие страны – "единое культурное музыкальное пространство".

19 января миграционная служба Литвы также внесла Киркорова в список нежелательных лиц. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что певец многократными посещениями аннексированного Крыма отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом косвенно оправдывал агрессивные действия РФ.