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20 января, 2021
 
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"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что ранее делил одну сцену и телеэфиры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Зеленский (слева) и Киркоров (справа) совместно проводили телеэфиры
Зеленский (слева) и Киркоров (справа) совместно проводили телеэфиры
Фото: literra2 / YouTube

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "отрекся" от него. Об этом 19 января он рассказал "Московскому комсомольцу".

По словам Киркорова, они с Зеленским "делили одну сцену и телеэфиры" и "дружили – не разлей вода".

Киркоров отметил, что семь лет не может проводить концерты в Украине из-за того, что посетил детский фестиваль "Новая Волна" в оккупированном Крыму и стал из-за этого невъездным в Украине.

По его мнению, "можно было как-то решить вопрос", потому что он "ничего плохого Украине не сделал и является ее народным артистом, получил звание из рук далеко не пророссийского [третьего] президента Украины Виктора Ющенко".

Певец считает, что его "стараются сделать разменной монетой".

Он отметил, что родился в СССР и для него Украина, Беларусь, Молдова и другие страны – "единое культурное музыкальное пространство".

19 января миграционная служба Литвы также внесла Киркорова в список нежелательных лиц. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что певец многократными посещениями аннексированного Крыма отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом косвенно оправдывал агрессивные действия РФ.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Украина, музыка, СССР, миграция, культура, агрессия, аннексия, Филипп Киркоров, Владимир Зеленский, певец
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