Дуэйн (Скала) Джонсон позволил дочери разрисовать ему лицо фломастерами в день ее рождения

"С днем рождения, Джаззи! Моей девочке сегодня исполняется шесть лет. Она сильная, милая, независимая, счастливая, творческая, уверенная и, что самое главное, любящая и добрая. И с озорным чувством юмора. Интересно, откуда оно у нее?" – подписал актер публикацию, а также добавил, что у дочери уже есть в жизни пример, на который ей следует равняться.

"И, наконец, запомни: нет никого лучше твоей мамы. И нет более великой женщины в твоей жизни, на которую ты могла бы смотреть и учиться у нее!" – написал Джонсон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от therock (@therock)