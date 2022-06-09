"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную

Уилсон за год до отношений с Рамоной Агрума рассталась с Джейкобом Бушем Фото: ЕРА

"Я думала, что ищу принца, но, может быть, все это время мне действительно была нужна принцесса", – подписала фото Уилсон.

Издание TMZ пишет, что впервые пара появилась на публике в начале февраля 2022 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)