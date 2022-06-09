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09 июня, 2022
 
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"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную

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Уилсон за год до отношений с Рамоной Агрума рассталась с Джейкобом Бушем
Уилсон за год до отношений с Рамоной Агрума рассталась с Джейкобом Бушем
Фото: ЕРА

42-летняя американская актриса Ребел Уилсон 9 июня в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в обнимку со своей новой возлюбленной, американским дизайнером одежды и украшений Рамоной Агрума.

"Я думала, что ищу принца, но, может быть, все это время мне действительно была нужна принцесса", – подписала фото Уилсон. 

Издание TMZ пишет, что впервые пара появилась на публике в начале февраля 2022 года. 

Контекст:

До отношений с Агрума, Уилсон встречалась с миллиардером Джейкобом Бушем. Издание People со ссылкой на источники в окружении пары сообщает, что Уилсон и Буш познакомилась еще в 2019 году, а в феврале 2021 года стало известно, что они расстались

В 2012 году актриса состояла в отношениях с британским юмористом Мэттом Лукасом. Пара рассталась в 2015 году. В 2007 году The Independent и The Daily Mail поместили его на восьмое место в списке 100 самых влиятельных геев и лесбиянок Великобритании.

Теги: любовь, актриса, принцесса, Ребел Уилсон, дизайнер
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