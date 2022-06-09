"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную

"Я думала, что ищу принца, но, может быть, все это время мне действительно была нужна принцесса", – подписала фото Уилсон.
Издание TMZ пишет, что впервые пара появилась на публике в начале февраля 2022 года.
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До отношений с Агрума, Уилсон встречалась с миллиардером Джейкобом Бушем. Издание People со ссылкой на источники в окружении пары сообщает, что Уилсон и Буш познакомилась еще в 2019 году, а в феврале 2021 года стало известно, что они расстались.
В 2012 году актриса состояла в отношениях с британским юмористом Мэттом Лукасом. Пара рассталась в 2015 году. В 2007 году The Independent и The Daily Mail поместили его на восьмое место в списке 100 самых влиятельных геев и лесбиянок Великобритании.