Постройневшая Уилсон рассталась с бойфрендом-миллиардером. Фото до и после

Австралийская актриса, сценарист и продюсер Ребел Уилсон 2 февраля в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена на ступеньках гимвагена.
Актриса позирует в джинсовом платье, желтой накидке и белых туфлях-лодочках.
"Много о чем думаю, ага. Одинокая девушка направляется на "Супербоул", – написала она.
"Очень стройная. И вид здоровый", – отреагировали на фото актрисы фолловеры.
"Девушка, вы вдохновляете", – написали в комментариях поклонники.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
После того, как звезда назвала себя одинокой девушкой, таблоид People 2 февраля со ссылкой на информацию, полученную от близкой подруги актрисы, сообщил, что Уилсон рассталась со своим бойфрендом, 29-летним миллиардером Джейкобом Бушем.
Подруга актрисы призналась, что он оказался не тем, кто нужен Уилсон для длительных отношений.
В мае 2020 года актриса заявила, что начала усердно работать над тем, чтобы похудеть до 75 килограммов, а вскоре поделилась первыми результатами. Ранее она выглядела вот так.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
24 сентября Уилсон впервые разместила в сети совместные фото с Джейкобом Бушем. Издание People со ссылкой на источники в окружении пары сообщает, что Уилсон и Буш познакомилась еще в 2019 году. По информации издания, именно Буш мотивировал актрису начать вести здоровый образ жизни, так как сам "очень заботится о своем здоровье".
Таблоид Daily Mail сообщил, что Буш является наследником многомиллиардного состояния – его семья основала сеть американских пивоварен.