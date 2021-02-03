Постройневшая Уилсон рассталась с бойфрендом-миллиардером. Фото до и после

Австралийская актриса Ребел Уилсон восхитила поклонников постройневшей фигурой, назвав себя "одинокой девушкой".

В сентябре 2020 года Уилсон заявила, что встречается с Бушем Фото: rebelwilson / Instagram

Австралийская актриса, сценарист и продюсер Ребел Уилсон 2 февраля в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена на ступеньках гимвагена.

Актриса позирует в джинсовом платье, желтой накидке и белых туфлях-лодочках.

"Много о чем думаю, ага. Одинокая девушка направляется на "Супербоул", – написала она.

"Очень стройная. И вид здоровый", – отреагировали на фото актрисы фолловеры.

"Девушка, вы вдохновляете", – написали в комментариях поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

После того, как звезда назвала себя одинокой девушкой, таблоид People 2 февраля со ссылкой на информацию, полученную от близкой подруги актрисы, сообщил, что Уилсон рассталась со своим бойфрендом, 29-летним миллиардером Джейкобом Бушем.

Подруга актрисы призналась, что он оказался не тем, кто нужен Уилсон для длительных отношений.

В мае 2020 года актриса заявила, что начала усердно работать над тем, чтобы похудеть до 75 килограммов, а вскоре поделилась первыми результатами. Ранее она выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

24 сентября Уилсон впервые разместила в сети совместные фото с Джейкобом Бушем. Издание People со ссылкой на источники в окружении пары сообщает, что Уилсон и Буш познакомилась еще в 2019 году. По информации издания, именно Буш мотивировал актрису начать вести здоровый образ жизни, так как сам "очень заботится о своем здоровье".

Таблоид Daily Mail сообщил, что Буш является наследником многомиллиардного состояния – его семья основала сеть американских пивоварен.