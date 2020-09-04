Стройнеющая Ребел Уилсон показала новых друзей

Австралийская актриса, сценарист и продюсер Ребел Уилсон на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена с собаками – один из питомцев положил лапу на ногу актрисы, а второй флегматично лежит на диване, игнорируя происходящее.
"Сегодня у меня появились новые друзья", – подписала она фото.
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Собаки – питомцы американского продюсера Хилари Шон, к которой приходила в гости актриса.
На своей странице в Instagram Шон делится снимками своих собак, рассказывая об их привычках и характерах.
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national dog day - not a day goes by without a thank you for these two who have gotten me through the dark days of 2020- dogs are not meant to be eaten or tortured - let’s treasure all gods creatures equally and seek justice for those without a voice - man, woman ,child and animals -
В мае Уилсон сообщила, что поставила перед собой цель похудеть до 75 килограммов. В процессе похудения актриса занялась боксом.
Таблоид People, ссылаясь на источник из окружения Уилсон, писал, что она тренируется шесть раз в неделю и, помимо внешних перемен, ощущает перемены в самочувствии.