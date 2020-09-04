Стройнеющая Ребел Уилсон показала новых друзей

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая поставила перед собой цель похудеть до 75 килограммов, позировала с собаками.

Уилсон: Сегодня у меня появились новые друзья Фото: rebelwilson / Instagram

Австралийская актриса, сценарист и продюсер Ребел Уилсон на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена с собаками – один из питомцев положил лапу на ногу актрисы, а второй флегматично лежит на диване, игнорируя происходящее.

"Сегодня у меня появились новые друзья", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I made a new friend today x thanks Aunty Hilary Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson) 3 Сен 2020 в 11:43 PDT

Собаки – питомцы американского продюсера Хилари Шон, к которой приходила в гости актриса.

На своей странице в Instagram Шон делится снимками своих собак, рассказывая об их привычках и характерах.

В мае Уилсон сообщила, что поставила перед собой цель похудеть до 75 килограммов. В процессе похудения актриса занялась боксом.

Таблоид People, ссылаясь на источник из окружения Уилсон, писал, что она тренируется шесть раз в неделю и, помимо внешних перемен, ощущает перемены в самочувствии.