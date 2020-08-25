Худеющая Уилсон занялась серфингом в Малибу. Фото

Австралийская актриса Ребел Уилсон, сыгравшая в фильме "Отпетые мошенницы" пышнотелую аферистку Пенни, обнародовала в сети видео, на котором запечатлена во время обучения серфингу в Малибу (Калифорния, США).

Австралийская актриса, сценарист и продюсер Ребел Уилсон приступила к обучению серфингу – об этом она рассказала 25 августа, обнародовав на своей странице в Instagram фото и видео с первой тренировки.

На снимках Уилсон запечатлена позирующей в водонепроницаемом костюме с доской для серфинга. На видео оператор показал момент, когда Уилсон, дождавшись волны, принимает вертикальное положение на доске и мчит в сторону берега.

"Первый урок серфинга в Малибу (Калифорния, США. – "ГОРДОН"). Спасибо моей команде за то, что научили покорять волну", – написала актриса.

В мае Уилсон сообщила, что поставила перед собой цель похудеть до 75 килограммов. В процессе похудения актриса занялась боксом.

Таблоид People, ссылаясь на источник из окружения Уилсон, писал, что она тренируется шесть раз в неделю и, помимо внешних перемен, ощущает перемены в самочувствии.