Бульвар Шоубиз
 
16 июля, 2020
 
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Худеющая звезда "Отпетых мошенниц" Уилсон занялась боксом

Австралийская актриса Ребел Уилсон, сыгравшая в фильме "Отпетые мошенницы" пышнотелую аферистку Пенни, позировала во время тренировки по боксу.

Уилсон мечтает похудеть до 75 килограммов
Уилсон мечтает похудеть до 75 килограммов
Фото: rebelwilson / Instagram

Австралийская актриса, сценарист и продюсер Ребел Уилсон в Instagram обнародовала серию снимков, на которых запечатлена во время занятия боксом.

"Бойцовский клуб", – подписала она публикацию.

26 мая актриса обнародовала в Instagram свои цели, которых намерена достичь до конца 2020 года. По словам Уилсон, она начала усердно работать над тем, чтобы похудеть до 75 килограммов. 

Вскоре актриса поделилась первыми результатами

Таблоид  People, ссылаясь на источник из окружения актрисы, писал, что она тренируется шесть раз в неделю и, помимо внешних перемен, ощущает перемены в самочувствии. По словам собеседника таблоида, актриса стала более уверенной и энергичной. 

Теги: бокс, Австралия, Ребел Уилсон, похудение
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