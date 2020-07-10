Похудевшая на 45 килограммов Джессика Симпсон смогла надеть джинсы, которые носила 14 лет назад. Фото до и после похудения

Американская певица и мать троих детей Джессика Симпсон накануне 40-летия вернулась к тем размерам одежды, которые были у нее 14 лет назад. После третьих родов она весила 108 килограммов при росте 161 см – сейчас ее вес составляет 63 килограмма.

Симпсон хранила джинсы, которые носила в молодости, 14 лет назад Фото: ЕРА

Похудевшая после третьих родов на 45 килограммов американская певица, актриса и многодетная мать Джессика Симпсон смогла влезть в джинсы, которые носила в 26-летнем возрасте. Об этом она рассказала в Instagram, посвятив публикацию своему юбилею – 10 июля ей исполнилось 40 лет.

"Я не преувеличиваю – эти джинсы хранятся у меня 14 лет. Так как мне вот-вот исполнится 40 лет, я решила дать им еще один шанс", – подписала снимок артистка.

В сентябре 2019 года певица заявила, что после третьих родов за полгода сбросила 45 килограммов – после беременности ее вес достиг 108 килограммов при росте 161 см.

Так певица выглядела спустя несколько месяцев после родов третьего ребенка. Фото: jessicasimpson / Instagram



В мае 2020 года Симпсон призналась, что не забросила тренировки, так как они помогают ей не только следить за фигурой, но и сохранить психическое здоровье.

Джессика Симпсон шесть лет замужем за экс-футболистом Эриком Джонсоном, с которым воспитывает троих детей – дочерей Максвелл (2012), Берди (2019) и сына Эйса (2013). Это второй брак американской звезды.