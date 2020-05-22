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23 мая, 2020
 
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"Он мой, я его навсегда". Джессика Симпсон обнародовала фото с мужем

По словам американской певицы Джессики Симпсон, она познакомилась со своим будущим супругом, бывшим футболистом Эриком Джонсоном 10 лет назад. "Я встретила его и никогда не отпускала", – призналась певица.

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В браке с Джонсоном Симпсон родила троих детей
В браке с Джонсоном Симпсон родила троих детей
Фото: ЕРА

Американская певица, актриса и многодетная мать Джессика Симпсон в Instagram обнародовала совместное фото с мужем, экс-футболистом Эриком Джонсоном. Публикацию Симпсон посвятила 10-й годовщине со днях их знакомства. 

"Я влюбилась в этого идеального мужчину 10 лет назад. Я встретила его и больше никогда не отпускала. Он мой, я его навсегда", – подписала она снимок. 

Джессика Симпсон шесть лет замужем за экс-футболистом Эриком Джонсоном, с которым воспитывает троих детей – дочерей Максвелл (2012) и Берди (2019), и сына Эйса (2013). Это второй брак американской звезды.

Теги: США, Джессика Симпсон, певица
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