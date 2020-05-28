"В прекрасной форме". Похудевшая на 45 килограммов Джессика Симпсон показала мышцы

По словам американской певицы и матери троих детей Джессики Симпсон, утренние тренировки помогают ей сохранить психическое здоровье.

Похудевшая после третьих родов на 45 килограммов американская певица, актриса и многодетная мать Джессика Симпсон продолжает тренировки. Об этом она рассказала в Instagram, опубликовав снимок, на котором запечатлена в шортах и спортивном топе.

"Проснулась раньше всех троих детей, чтобы потренироваться и побыть наедине с собой. Надо двигаться ради собственного психического здоровья", – написала певица.

"Вы в прекрасной форме. Это результат строгой диеты и тренировок", – отметили фолловеры.

"У тебя много мышц, сестренка", – комментируют фото певицы ее поклонники.

Джессика Симпсон шесть лет замужем за экс-футболистом Эриком Джонсоном, с которым воспитывает троих детей – дочерей Максвелл (2012) и Берди (2019), и сына Эйса (2013). Это второй брак американской звезды.

В сентябре 2019 года певица заявила, что после третьих родов за полгода сбросила 45 килограммов.