Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером

Австралийская актриса Ребел Уилсон разместила в сети ролик, сделанный во время отдыха со своим бойфрендом-миллиардером на пустынном пляже.

Австралийская актриса, сценарист и продюсер Ребел Уилсон 11 октября в Instagram обнародовала видео, на котором запечатлена в компании своего 29-летнего бойфренда Джейкоба Буша.

Пара позирует в кадре на пустынном пляже, лежа на надувных матрасах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson) 11 Окт 2020 в 11:09 PDT

26 мая актриса обнародовала в Instagram свои цели, которых намерена достичь до конца 2020 года. По словам Уилсон, она начала усердно работать над тем, чтобы похудеть до 75 килограммов.

Вскоре актриса поделилась первыми результатами.

24 сентября Уилсон впервые разместила в сети совместные фото с Бушем.

Издание People со ссылкой на источники в окружении пары сообщает, что Уилсон и Буш познакомилась еще в 2019 году. По информации издания, именно Буш мотивировал актрису начать вести здоровый образ жизни, так как сам "очень заботится о своем здоровье".

Таблоид Daily Mail пишет, что Буш является наследником многомиллиардного состояния – его семья основала сеть американских пивоварен Anheuser-Busch, которые производят пиво Budweiser.