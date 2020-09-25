40-летняя Уилсон показала 29-летнего бойфренда-миллиардера

40-летняя австралийская актриса, сценарист и продюсер Ребел Уилсон 24 сентября в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена в компании своего 29-летнего бойфренда Джейкоба Буша на фоне вертолета.
Пара позирует в кадре, обнимая друг друга за талию. Снимок с Бушем актриса разместила в конце фотоленты.
Издание People со ссылкой на источники в окружении пары сообщает, что Уилсон и Буш познакомилась еще в 2019 году. По информации издания, именно Буш мотивировал актрису начать вести здоровый образ жизни, так как сам "очень заботится о своем здоровье".
Таблоид Daily Mail пишет, что Буш является наследником многомиллиардного состояния – его семья основала сеть американских пивоварен Anheuser-Busch, которые производят пиво Budweiser.
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26 мая актриса обнародовала в Instagram свои цели, которых намерена достичь до конца 2020 года. По словам Уилсон, она начала усердно работать над тем, чтобы похудеть до 75 килограммов.
Вскоре актриса поделилась первыми результатами.
В 2012 году актриса состояла в отношениях с британским юмористом Мэттом Лукасом. Пара рассталась в 2015 году. В 2007 году The Independent и The Daily Mail поместили его на восьмое место в списке 100 самых влиятельных геев и лесбиянок Великобритании.