Том Хэнкс и Рита Уилсон стали почетными гражданами Греции

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена, продюсер Рита Уилсон, в декабре 2019 года получили от президента Греции Прокописа Павлопулоса предложение стать гражданами страны. Спустя семь месяцев пара получила статус почетных граждан Греции.

Американский актер Том Хэнкс и его жена, продюсер Рита Уилсон, официально стали почетными гражданами Греции. Об этом на своей странице в Instagram сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Он также опубликовал снимок, на котором запечатлен вместе со своей женой в компании голливудской пары в неформальной обстановке – Хэнкс и Уилсон позируют в кадре с документами, подтверждающими их новый статус.

"Том Хэнкс и Рита Уилсон теперь являются почетными гражданами Греции", – подписал снимок Мицотакис.

В декабре 2019 года президент Греции Прокопис Павлопулос подписал распоряжение о натурализации, предложив Хэнксу и Уилсон, а также их детям греческое гражданство.

Для получения гражданства члены семьи Хэнкса должны были в течение года принести присягу министру внутренних дел.

Решение о предоставление актеру и его семье гражданства Греции было принято ввиду его заслуг перед этой страной – актер снял несколько фильмов о Греции, а также популяризирует страну, посещая ее в летнее время. Отмечается, что жена актера имеет греческие корни.

Том Хэнкс является лауреатом двух премий "Оскар", четырех "Золотых глобусов", премий Берлинского международного кинофестиваля, Гильдии киноактеров США, "Эмми". Он был удостоен высшего знака отличия Франции – ордена Почетного легиона.