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09 января, 2022
 
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Ребел Уилсон показала, как выглядит ее фигура спустя два года после похудения на 35 кг

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За два года Ребел Уилсон сбросила около 35 кг
За два года Ребел Уилсон сбросила около 35 кг
Фото: rebelwilson / Instagram

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая с 2020 года начала следить за своим здоровьем и сообщила, что собирается избавиться от лишнего веса, 9 января разместила в Instagram фото, на котором позирует в бирюзовом облегающем топе и лосинах. Актриса продемонстрировала подтянутую фигуру спустя два года после того, как похудела на 35 кг.

"Восстание повстанцев", – подписала она снимок и добавила к нему хештег "2022".

За несколько часов публикация 41-летней Уилсон собрала больше 300 тыс. лайков.

Контекст:

Уилсон родилась в 1980 году в Австралии. В 2011 году она снялась в американском фильме "Подружки невесты". В 2019 году на экраны вышел фильм "Отпетые мошенницы", в котором Уилсон сыграла одну из главных ролей – пышнотелую аферистку Пенни.

Весной 2020 года актриса заявила, что намерена похудеть, а в феврале 2021-го восхитила поклонников постройневшей фигурой.

Актриса призналась, что на перемены во внешности ее сподвигло желание заморозить яйцеклетки, чтобы когда-нибудь стать матерью. Но 3 мая 2021 года Уилсон рассказала подписчикам в Instagram, что врачи сообщили ей плохую новость и ее мечта родить ребенка может не осуществиться.

Теги: здоровье, фигура, актриса, Ребел Уилсон, похудение, хештег
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