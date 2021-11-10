"Памелу подвинули", "Великолепно!" Похудевшая на 35 кг Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике

В сети обратили внимание, что на видео Ребел Уилсон напоминает актрису Памелу Андерсон в фильме "Спасатели Малибу" Фото: rebelwilson / Instagram

Вместо подписи к публикации 41-летняя Уилсон оставила пять сердечек оранжевого цвета. В комментариях к посту подписчики написали, что теперь актриса напоминает героиню, которую сыграла американская модель Памела Андерсон в сериале "Спасатели Малибу".

"Посмотрите на Ребел! Памелу подвинули", – прокомментировал фото karencoutts81.

"Кто эта Памела Андерсон?" – спросил nico_yunge.

"Вот это да! Поздравляю, у тебя все получилось. Ты выглядишь великолепно! Воистину, это вдохновляет", – написал photosilknyc.

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