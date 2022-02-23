"Два парня, такие нестандартные, покоряют всю Италию". Участники "Евровидения 2022", дуэт Mahmood и Blanco снялись в откровенной фотосессии

Британская букмекерская контора Smarkets поставила дуэт Mahmood и Blanco на первое место в рейтинге вероятных победителей конкурса. Фото: blanchitobebe / Instagram

Артисты во время фотосессии позировали без одежды, прикрывая голый пах руками.

"Как это возможно, что два парня, такие разные, такие нестандартные, такие нетрадиционные, покоряют всю Италию?" – говорится в анонсе.

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Позже редакция сообщила, что администрация соцсети удалила откровенное фото дуэта, которое на своем странице в Instagram опубликовал певец Mahmood.

"Алгоритм Instagram игнорирует, что обнаженное тело – это не только вульгарное выражение тела, но и средство, способное передать важное сообщение. Как в случае с нашей обложкой", – заявила редакция.

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