"Две легенды". Исполнитель роли Джеймса Бонда Броснан заселфился со звездой фильма "Молчание ягнят" Хопкинсом

"Какое удовольствие было поболтать с вами сегодня, сэр. Хопкинс сделал мой день счастливым", – подписал селфи с коллегой Броснан.

"Две легенды", – оценили снимок поклонники артистов.

Контекст:

Пирс Броснан известен в том числе как исполнял роль Джеймса Бонда в четырех фильмах: "Золотой глаз", "Завтра не умрет никогда", "И целого мира мало", "Умри, но не сейчас".

Хопкинс наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала, доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".