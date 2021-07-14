"Двойной стандарт", "Прежняя Билли лучше". Поклонники не оценили новые откровенные снимки 19-летней Айлиш

Свой образ певица дополнила белой прозрачной рубашкой.
"Да, я знаю", – подписала снимки певица.
"Двойной стандарт: до 18 лет и после 18 лет", – отреагировали на фото поклонники артистки.
"Верните прежнюю Билли", – написали в комментариях фолловеры.
"Прежняя Билли лучше", – прокомментировали снимки пользователи сети.
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Билли Айлиш стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.
В 2020 году артистка получила пять наград музыкальной премии "Грэмми". В 2021 году певица стала лауреаткой премии в двух номинациях.
Первую композицию Your Power из нового альбома Happier than Ever певица презентовала 30 апреля 2021 года.
В мае певица впервые приняла участие в откровенной фотосессии для британского журнала Vogue. До этого она предпочитала свободные наряды, скрывающие фигуру.