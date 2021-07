"Двойной стандарт", "Прежняя Билли лучше". Поклонники не оценили новые откровенные снимки 19-летней Айлиш

Свой образ певица дополнила белой прозрачной рубашкой.

"Да, я знаю", – подписала снимки певица.

"Двойной стандарт: до 18 лет и после 18 лет", – отреагировали на фото поклонники артистки.

"Верните прежнюю Билли", – написали в комментариях фолловеры.

"Прежняя Билли лучше", – прокомментировали снимки пользователи сети.

Контекст:

Билли Айлиш стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.

В 2020 году артистка получила пять наград музыкальной премии "Грэмми". В 2021 году певица стала лауреаткой премии в двух номинациях.

Первую композицию Your Power из нового альбома Happier than Ever певица презентовала 30 апреля 2021 года.

В мае певица впервые приняла участие в откровенной фотосессии для британского журнала Vogue. До этого она предпочитала свободные наряды, скрывающие фигуру.