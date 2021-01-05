Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19

По словам британской актрисы Джесси Кейв, которая стала известной благодаря роли Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере, ей меньше всего хотелось начинать этот год в больничной палате.

Британская актриса Джесси Кейв 5 января на своей странице в Instagram сообщила, что ее младший сын Эбрахам, который родился в октябре 2020 года, заразился коронавирусом и был госпитализирован.

"Бедный ребенок заразился вирусом. С ним все в порядке. Этот штамм очень мощный и заразный, поэтому я надеюсь, что люди проявят особую осторожность в ближайшие недели", – написала она.

По словам актрисы, ей меньше всего хотелось начинать год в клинике.

"На самом деле, не хотела возвращаться в больницу вскоре после травматических родов. Я снова трепещу перед медсестрами и врачами. Пожалуйста, пожелайте ребенку скорейшего выздоровления", – обратилась за поддержкой к подписчикам актриса.

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Кейв – британская актриса театра, кино и телевидения, стендап-комик и художник. Она стала известной после того, как сыграла роль Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере.

Эбрахам – третий сын Кейв и ее мужа, комедийного актера Альфи Брауна. У пары также есть сын Донни (2014) и дочь Марго (2016). Супруги поженились в 2013 году после трех лет знакомства.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 5 января в Великобритании коронавирус подтвердили у 2,72 млн человек, 75,5 тыс. заболевших умерли.