Домработница, заразившая Кернеса коронавирусом, стала депутатом райсовета – СМИ

Женщина, ухаживавшая за городским головой Харькова Геннадием Кернесом, который скончался 16 декабря от осложнений коронавирусной инфекции, избрана депутатом одного из районных советов Харьковской области. Об этом сообщило издание Newsroom.

Домработница умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса на местных выборах баллотировалась от политсилы "Блок Кернеса – Успешный Харьков". Об этом 1 января сообщило местное издание Newsroom со ссылкой на источники в партии.

По информации сайта, Людмила С. избрана депутатом одного из районных советов Харьковской области.

"В окружении мэра есть одна версия, как Кернес мог заразиться коронавирусом, и цепочка ведет к человеку, который после ранения в 2014 году помогал ему одеваться", – сказал источник Newsroom.

Такую версию высказал в интервью "Стране", опубликованном 23 декабря, близкий друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс. На вопрос, правда ли, что мэра заразила домработница, Фукс сказал: "Говорят, что домработница. Ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски".

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. 23 декабря его похоронили.