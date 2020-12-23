Фукс: Кернес говорил: "Заберите меня. Я готов умереть в самолете!"

Бизнесмен и друг харьковского мэра Геннадия Кернеса Павел Фукс вспоминает, что главе Харькова приходилось много времени находиться в постели, пока тот был в больнице, а ему хотелось, чтобы вокруг была "движуха".

Бизнесмен и друг харьковского мэра Геннадия Кернеса Павел Фукс в интервью "Стране" рассказал, что политика приводило в ужас одиночество в немецкой клинике "Шарите", где он лечился от последствий коронавирусной болезни.

"Он много лежал в кровати, поэтому ему нужно было, чтобы рядом кто-то был. Кернес очень неспокойный. Ему главное, чтобы вокруг была "движуха". Одиночество в клинике "Шарите" приводило его в ужас", – вспоминает бизнесмен.

По словам Фукса, Кернес просил увезти его обратно в Харьков.

"Он говорил: "Заберите меня. Я готов умереть в самолете! В Харькове!" Лишь бы не оставаться одному. Изначально пускали к нему всего на час, потом на два", – рассказал он.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.