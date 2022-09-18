Экс-губернатора Калифорнии Шварценеггера наградили премией "Чемпион демократии"

"Его новаторское лидерство в проведении как перераспределения избирательных округов, так и первичной реформы в Калифорнии более 10 лет назад поставило избирателей на первое место и послужило моделью для нашей страны", – говорится в заявлении.
Шварценеггер, комментируя присуждение ему премии на своей странице в Facebook, назвал это честью.
"Какая честь. Когда я клал кирпичи в Венеции и выигрывал чемпионаты по бодибилдингу, я и представить себе не мог, что однажды получу награду "Чемпион демократии", – признался он.
Шварценеггер родился в Австрии 30 июля 1947 года. Актер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красная жара", "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и "Хищник".
В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.