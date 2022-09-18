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18 сентября, 2022
 
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Экс-губернатора Калифорнии Шварценеггера наградили премией "Чемпион демократии"

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Шварценеггер: Когда я клал кирпичи в Венеции и выигрывал чемпионаты по бодибилдингу, я и представить себе не мог, что однажды получу награду "Чемпион демократии"
Шварценеггер: Когда я клал кирпичи в Венеции и выигрывал чемпионаты по бодибилдингу, я и представить себе не мог, что однажды получу награду "Чемпион демократии"
Фото: ЕРА

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии (США) Арнольд Шварценеггер награжден премией "Чемпион демократии", учрежденной организацией Unite America. Об этом 17 сентября сообщается на странице организации в Facebook.

"Его новаторское лидерство в проведении как перераспределения избирательных округов, так и первичной реформы в Калифорнии более 10 лет назад поставило избирателей на первое место и послужило моделью для нашей страны",  говорится в заявлении.

Шварценеггер, комментируя присуждение ему премии на своей странице в Facebook, назвал это честью.

"Какая честь. Когда я клал кирпичи в Венеции и выигрывал чемпионаты по бодибилдингу, я и представить себе не мог, что однажды получу награду "Чемпион демократии", – признался он.

https://www.facebook.com/UniteAmerica/videos/802858737731686/

Контекст:

Шварценеггер родился в Австрии 30 июля 1947 года. Актер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красная жара", "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и "Хищник".

В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.

Теги: США, Арнольд Шварценеггер, реформы, премия, чемпионат, Калифорния, губернатор, награда
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