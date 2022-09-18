Экс-губернатора Калифорнии Шварценеггера наградили премией "Чемпион демократии"

Шварценеггер: Когда я клал кирпичи в Венеции и выигрывал чемпионаты по бодибилдингу, я и представить себе не мог, что однажды получу награду "Чемпион демократии" Фото: ЕРА

"Его новаторское лидерство в проведении как перераспределения избирательных округов, так и первичной реформы в Калифорнии более 10 лет назад поставило избирателей на первое место и послужило моделью для нашей страны", – говорится в заявлении.

Шварценеггер, комментируя присуждение ему премии на своей странице в Facebook, назвал это честью.

"Какая честь. Когда я клал кирпичи в Венеции и выигрывал чемпионаты по бодибилдингу, я и представить себе не мог, что однажды получу награду "Чемпион демократии", – признался он.