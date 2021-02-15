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15 февраля, 2021
 
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Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл

Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы и желают принцу Гарри и Меган Маркл всего наилучшего, сообщает Reuters.

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Королева Великобритании Елизавета II радостно прокомментировала информацию о беременности Маркл
Королева Великобритании Елизавета II радостно прокомментировала информацию о беременности Маркл
Фото: EPA

94-летняя королева Великобритании Елизавета II радостно отреагировала на известие о том, что принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка, и поздравила пару. Об этом сообщает Reuters.

По словам издания, Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы и желают им всего наилучшего.

14 февраля представитель герцога и герцогини Сассекских сообщил о новой беременности Маркл

"Можем подтвердить, что Арчи станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские с огромной радостью ждут второго ребенка", – заявил спикер Гарри и Меган.

6 мая 2020 года сыну принца Гарри и его жены Меган Арчи исполнился год. О первой беременности жены принца Гарри стало известно 15 октября 2018 года. Утром 6 мая 2019 года она родила первенца, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.

В мае 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Она была удостоена титула герцогини Сассекской, а ее супруг – герцога. В мае 2019 года у супругов родился сын Арчи.

25 ноября в колонке для издания New York Times супруга принца Гарри рассказала, что летом 2020 года потеряла ребенка – у нее случился выкидыш.

Теги: Великобритания, принц Гарри, Эдинбург, беременность, семья, Меган Маркл, король
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