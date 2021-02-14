Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями

В мае 2019 года у британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился сын Арчи. Сейчас родители ждут второго ребенка.

В мае 2018 года принц Гарри женился на Маркл Фото: EPA

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ждут второго ребенка. Об этом 14 февраля сообщает Аugsburger Аllgemeine.

"Можем подтвердить, что Арчи станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские с огромной радостью ждут второго ребенка", – заявил спикер Гарри и Меган.

На странице в Facebook пара опубликовала черно-белый снимок, на котором, сидя под деревом, Гарри гладит голову Меган, а она лежит у него на коленях. На фото видно округлившийся живот женщины.

По информации издания, ребенок станет пятым правнуком королевы Елизаветы II.

В мае 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Она была удостоена титула герцогини Сассекской, а ее супруг – герцога. В мае 2019 года у супругов родился сын Арчи.

6 мая 2020 года сыну принца Гарри и его жены Меган Арчи исполнился год. О беременности жены принца Гарри стало известно 15 октября 2018 года. Утром 6 мая 2019 года она родила первенца, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.

9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

30 марта принц Гарри и его жена Меган опубликовали в Instagram прощальный пост, а с 1 апреля они начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей. Сейчас принц Гарри с женой и сыном проживают в США.

25 ноября в колонке для издания New York Times супруга принца Гарри рассказала, что летом 2020 года потеряла ребенка – у нее случился выкидыш.

Принц Гарри является президентом природоохранной организации Africa Parks и покровителем благотворительной организации Rhino Conservation Botswana.