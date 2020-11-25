"Невыносимое горе". Жена принца Гарри Меган потеряла ребенка

Герцогиня Сассекская Меган, жена британского принца Гарри, призналась, что они с мужем плакали вместе после потери ребенка.

Жена принца Гарри Меган: Я обнимала моего первенца, зная, что теряю своего второго ребенка Фото: ЕРА

Жена британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган рассказала изданию New York Times о случившемся у нее выкидыше.

По словам Меган, она почувствовала сильную боль, когда меняла подгузник своему сыну Арчи, и опустилась на пол вместе с ребенком на руках. Меган отметила, что напевала колыбельную, чтобы успокоить и себя, и сына.

"Я обнимала моего первенца, зная, что теряю своего второго ребенка", – поделилась воспоминаниями герцогиня Сассекская Меган.

По ее словам, супруг оказал ей поддержку, и они плакали вместе. Она назвала потерю ребенка "невыносимым горем".

В мае 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Она была удостоена титула герцогини Сассекской, а ее супруг – герцога. В мае 2019 года у супругов родился сын Арчи.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

30 марта принц Гарри и его жена Меган опубликовали в Instagram прощальный пост, а с 1 апреля они начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей.

Принц Гарри вместе с женой и сыном проживают в США.