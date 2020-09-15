Архивные снимки и лаконичные пожелания. Как королевская семья поздравила принца Гарри с 36-летием

Британскому принцу Гарри, который в настоящее время проживает вместе с женой Меган и годовалым сыном Арчи в США, 15 сентября исполнилось 36 лет. Королевская семья опубликовала в сети поздравления в адрес герцога Сассекского.

Резиденция британской королевской семьи Кларенс-хауc 15 сентября на официальной странице в Instagram опубликовала поздравление, адресованное принцу Гарри. Публикация посвящена дню рождения герцога Сассекского – 15 сентября ему исполнилось 36 лет.

"Поздравляем герцога Сассекского с днем рождения", – говорится в публикации.

Букингемский дворец от имени королевы Великобритании Елизаветы II также обнародовал на своей странице в Instagram короткое поздравление в адрес принца Гарри, опубликовав архивные совместные снимки именинника с королевой, датированные 2017 годом.

"Желаем счастливого дня рождения герцогу Сассекскому", – говорится в поздравлении.

К поздравлениям в адрес принца Гарри также присоединился Кенсингстонский дворец, представляющий герцога и герцогиню Кембриджских.

На обнародованных архивных фото принц Гарри запечатлен в компании старшего брата принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин.

"Поздравляем принца Гарри с днем рождения", – говорится в публикации.

Герцог Сассекский принц Гарри – младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II.

В мае 2018 года он женился на американской актрисе Меган Маркл. В мае 2019 года у супругов родился сын.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

30 марта принц Гарри и его жена Меган опубликовали в Instagram прощальный пост, а с 1 апреля они начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном проживают в США.