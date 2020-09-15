Архивные снимки и лаконичные пожелания. Как королевская семья поздравила принца Гарри с 36-летием

Резиденция британской королевской семьи Кларенс-хауc 15 сентября на официальной странице в Instagram опубликовала поздравление, адресованное принцу Гарри. Публикация посвящена дню рождения герцога Сассекского – 15 сентября ему исполнилось 36 лет.
"Поздравляем герцога Сассекского с днем рождения", – говорится в публикации.
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Wishing a very happy birthday to The Duke of Sussex today! PA
Букингемский дворец от имени королевы Великобритании Елизаветы II также обнародовал на своей странице в Instagram короткое поздравление в адрес принца Гарри, опубликовав архивные совместные снимки именинника с королевой, датированные 2017 годом.
"Желаем счастливого дня рождения герцогу Сассекскому", – говорится в поздравлении.
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Wishing The Duke of Sussex a very happy birthday! . The Queen and The Duke during a Queen’s Young Leaders reception at Buckingham Palace in 2017.
К поздравлениям в адрес принца Гарри также присоединился Кенсингстонский дворец, представляющий герцога и герцогиню Кембриджских.
На обнародованных архивных фото принц Гарри запечатлен в компании старшего брата принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин.
"Поздравляем принца Гарри с днем рождения", – говорится в публикации.
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Герцог Сассекский принц Гарри – младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II.
В мае 2018 года он женился на американской актрисе Меган Маркл. В мае 2019 года у супругов родился сын.
9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
30 марта принц Гарри и его жена Меган опубликовали в Instagram прощальный пост, а с 1 апреля они начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей.
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном проживают в США.