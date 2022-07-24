Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал Шуров.

"Новый незабываемый экспириенс и челлендж – подготовить "Червону калину" вместе со знаменитой британской певицей Элли Голдинг за два часа до выступления. Оба волновались, поэтому версия получилась очень камерной и нежной, – подписал ролик Шуров. – Цивилизованный мир с нами".

Контекст:

Первый саммит первых леди и джентльменов состоялся в Киеве 23 августа 2021 года. В ходе саммита была основана международная платформа для решения гуманитарных проблем по всему миру.

Темой второго саммита стали проблемы переселенцев, образование, физическое и ментальное восстановление. Участниками саммита, кроме первых леди и джентльменов, стали эксперты в разнообразных сферах, а также мировые знаменитости.

Элли Голдинг известна хитами Love Me like You Do, Lights, Burn, Guns And Horses, Starry Eyed.