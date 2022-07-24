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24 июля, 2022
 
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Элли Голдинг спела на саммите первых леди "Ой, у лузі червона калина" вместе с Pianoбой. Видео

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Элли Голдинг известна хитами Love Me like You Do, Lights, Burn, Guns And Horses, Starry Eyed
Элли Голдинг известна хитами Love Me like You Do, Lights, Burn, Guns And Horses, Starry Eyed
Фото: Ellie Goulding / Facebook

23 июля в Киеве состоялся второй саммит первых леди и джентльменов, инициированный первой леди Украины Еленой Зеленской. Участие в саммите в том числе приняла прибывшая в Киев британская певица Элли Голдинг. Вместе с украинским артистом Pianoбой (Дмитрием Шуровым) они исполнили гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина".

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал Шуров.

"Новый незабываемый экспириенс и челлендж – подготовить "Червону калину" вместе со знаменитой британской певицей Элли Голдинг за два часа до выступления. Оба волновались, поэтому версия получилась очень камерной и нежной,  подписал ролик Шуров.  Цивилизованный мир с нами".

https://www.facebook.com/pianoboy.band/videos/592961799018507/

Контекст:

Первый саммит первых леди и джентльменов состоялся в Киеве 23 августа 2021 года. В ходе саммита была основана международная платформа для решения гуманитарных проблем по всему миру.

Темой второго саммита стали проблемы переселенцев, образование, физическое и ментальное восстановление. Участниками саммита, кроме первых леди и джентльменов, стали эксперты в разнообразных сферах, а также мировые знаменитости.

Элли Голдинг известна хитами Love Me like You Do, Lights, Burn, Guns And Horses, Starry Eyed.

Теги: Киев, саммит, война России против Украины, Елена Зеленская
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